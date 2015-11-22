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Платить все равно придется: снижен порог беспошлинного ввоза посылок

Платить все равно придется: снижен порог беспошлинного ввоза посылок

Фото: pixabay.com

Нормы закона, согласно которым порог стоимости для беспошлинных зарубежных интернет-покупок снижается до 200 евро, а предельный вес — до 31 килограмма, вступили в силу с 1 января 2020 года, сообщает "Вести: Приморье".

Такое решение было принято Евразийской экономической комиссией. Новые правила будут действовать на территории всего Евразийского экономического союза.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм. В 2018 году порог беспошлинной интернет-торговли составлял тысячу евро, в 2015 году был снижен до 500 евро, а ставка пошлины составляла 20%.

Напомним, в Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пояснял, что с с 2020 года изменятся правила взимания пошлин. Раньше пошлина считалась исходя из общего объема покупок в течение месяца, а с 2020 года решением ЕЭК определен порог 200 евро (31 килограмм) за одну посылку, отмечал Силуанов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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