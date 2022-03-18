Приморцы столкнутся с изменениями порядка ввоза товаров, заказывая покупки онлайн

Минфин подготовил предложение об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в рамках электронной торговли до тысячи евро, сообщают «Вести:Приморье».

С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за килограмм, пишет РИА Новости.

«Минфин России подготовил предложения об увеличении лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли для физических лиц до 1 тысячи евро на период до 1 октября 2022 года», - сказали в министерстве.

Минфин отмечает, что это позволит снизить дефицит определенных категорий товаров, связанный с нарушениями привычных логистических цепочек поставок в условиях санкционного давления стран Запада.

Пользователи whatsapp vestiprim пояснили, что данная новость их обрадовала.

У меня двое детей. Часто заказывала товары в интернет-магазинах, в том числе в Китае. Не так давно, это стало сделать труднее в силу ряда причин. Думаю, что увеличение порога стоимости поможет сэкономить семейный бюджет.

«Нормально. Теперь смогу увеличить количество заказываемых онлайн-товаров в месяц».

«Покупаю таовары в Китая новость конечно обрадовала, что скажется, скорее всего на бюджете семьи, стараюсь экономить. Иногда это реально работает».

Напомним, ранее отмечалось, в Приморье граждане предпочитают совершать покупки онлайн. Несмотря на открытие ресторанов и большого количества торговых центров, онлайн-шопинг во Владивостоке не сдает своих позиций. Количество обращений к интернет-магазинам увеличивается. Об этом говорится в релизе на сайте ведущей российской компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]