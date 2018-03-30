Ипотеку военнослужащего досрочно сможет гасить государство

В наступившем году продолжит развиваться накопительная ипотечная система для военных. Согласно новой редакции закона о военной ипотеке, государство сможет досрочно, единым платежом, гасить ипотечный кредит погибшего военнослужащего, не дожидаясь вступления в наследство членов семьи военного и переоформления на них договора займа, сообщает "Вести: Приморье".

Нормы закона распространяются не только на супругу и детей, но и на родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись своей семьей.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, эти изменения в законодательстве защитят жилищные права семей военнослужащих, которые отдали свою жизнь, выполняя служебный долг, уточняет «Парламентская газета».

«Наследникам больше не придётся отдельно принимать на себя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразу после погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащего распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство», — пояснил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]