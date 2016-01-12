Добро пожаловать: иностранцам упростят въезд по электронным визам в ДФО
В России распространят упрощенный порядок въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, сообщает «Вести: Приморье».
Соответствующий правительственный законопроект планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе 2020 года.
Распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан в нашу страну по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, не предусматривается.
Предлагаемые изменения нацелены на упрощение порядка въезда на территорию РФ иностранных граждан и позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, отмечает «Парламентская газета».
В пояснении к законопроекту отмечается, что принятие данных мер будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в дальневосточных регионах необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики ДФО в целом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
21.05.2018 В Приморье станет больше пунктов пропуска по электронным визам
-
08.06.2017 Первые пункты пропуска для прибытия через Свободный порт Владивосток по электронным визам заработают с 1 августа
-
09.08.2017 90 иностранных туристов уже получили электронные визы на Дальний Восток России
-
12.01.2016 Разъяснения по поводу реализации меры по упрощенному визовому режиму Свободного порта Владивосток
-
06.07.2017 Во Владивостоке пройдет тестирование пунктов пропуска по электронным визам
-
28.01.2017 Госдума приняла в I чтении проект о визовом режиме в порту Владивостока
Добавить комментарий