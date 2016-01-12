Добро пожаловать: иностранцам упростят въезд по электронным визам в ДФО

В России распространят упрощенный порядок въезда иностранных граждан в РФ по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, сообщает «Вести: Приморье».

Соответствующий правительственный законопроект планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе 2020 года.

Распространение упрощенного порядка въезда иностранных граждан в нашу страну по электронным визам на железнодорожные и морские пункты пропуска, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, не предусматривается.

Предлагаемые изменения нацелены на упрощение порядка въезда на территорию РФ иностранных граждан и позволят создать дополнительные благоприятные условия для привлечения иностранных туристов в регионы Дальнего Востока, отмечает «Парламентская газета».

В пояснении к законопроекту отмечается, что принятие данных мер будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в дальневосточных регионах необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики ДФО в целом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]