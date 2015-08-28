Названо популярное место угона авто злоумышленниками

Большинство угонов происходит возле торговых центров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «URA.RU».

«Как правило, угоняют авто возле торговых центров, пока люди гуляют. Также мошенники могут из-за рассеянности покупателей украсть что-то из кармана», отметил председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. По его словам, новогодние праздники в этом плане не сильно отличаются от любых других затяжных выходных в России.

Ситуацию с пьяными водителями автоэксперт оценивает положительно. «Сейчас не так много выпивших людей садится за руль, как было в 90-е годы. Тогда и за взятку можно было договориться, но, я думаю, сейчас это сделать достаточно сложно: во-первых, ГИБДД регулярно проводит спецоперации, во-вторых, у полицейских сейчас хорошие зарплаты», — заключил Форманчук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]