Названо популярное место угона авто злоумышленниками
Большинство угонов происходит возле торговых центров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «URA.RU».
«Как правило, угоняют авто возле торговых центров, пока люди гуляют. Также мошенники могут из-за рассеянности покупателей украсть что-то из кармана», отметил председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. По его словам, новогодние праздники в этом плане не сильно отличаются от любых других затяжных выходных в России.
Ситуацию с пьяными водителями автоэксперт оценивает положительно. «Сейчас не так много выпивших людей садится за руль, как было в 90-е годы. Тогда и за взятку можно было договориться, но, я думаю, сейчас это сделать достаточно сложно: во-первых, ГИБДД регулярно проводит спецоперации, во-вторых, у полицейских сейчас хорошие зарплаты», — заключил Форманчук.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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