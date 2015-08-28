Новости Общество

Сегодня, 16:11
 

Названо популярное место угона авто злоумышленниками

Названо популярное место угона авто злоумышленниками

Фото: mzk1.ru

Большинство угонов происходит возле торговых центров. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на  «URA.RU».

«Как правило, угоняют авто возле торговых центров, пока люди гуляют. Также мошенники могут из-за рассеянности покупателей украсть что-то из кармана», отметил председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. По его словам, новогодние праздники в этом плане не сильно отличаются от любых других затяжных выходных в России.

Ситуацию с пьяными водителями автоэксперт оценивает положительно. «Сейчас не так много выпивших людей садится за руль, как было в 90-е годы. Тогда и за взятку можно было договориться, но, я думаю, сейчас это сделать достаточно сложно: во-первых, ГИБДД регулярно проводит спецоперации, во-вторых, у полицейских сейчас хорошие зарплаты», — заключил Форманчук.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести