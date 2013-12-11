Частную охранную деятельность планируют ужесточить

Для пресечения незаконной охранной частной деятельности предлагается увеличить штрафы и усилить ответственность. Соответствующий правительственный законопроект планируется рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в январе 2020 года, сообщает «Вести: Приморье».

Имеющиеся для пресечения незаконной частной охранной деятельности механизмы малоэффективны, что обусловлено рядом причин, связанных с низкими размерами штрафов для физических, должностных и юридических лиц (размеры штрафов несоразмерны доходам, получаемым от незаконной частной охранной деятельности). При этом в случае возникновения инцидентов с применением насилия в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений и иных мест массового пребывания людей СМИ увязывают данные происшествия с деятельностью частных охранников.

Предложение усилить ответственность продиктовано тем, что последствия незаконной частной охранной деятельности, как вида административного правонарушения, связаны с повышенной степенью общественной опасности и напрямую затрагивают конституционные права и свободы, отмечает «Парламентская газета».

Занятие незаконной частной охранной деятельностью сопряжено с «теневым» оборотом денежных средств, полученных в рамках оказания псевдоохранных услуг, что негативно влияет на объем налоговых поступлений в бюджетную систему РФ.

Законопроектом предлагается усилить наказание путем увеличения размеров налагаемых на виновных лиц соответствующих штрафов: в отношении граждан в размере 2500 до 5000 рублей, должностных лиц — от 5000 до 10000 рублей, а юридических лиц — от 30000 до 60000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]