Тюрьма вместо нобелевской премии: ученый, спасая детей от ВИЧ, ломал им гены

Китайский генетик, менявший гены ЭКО-детей, проведет три года за решеткой, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «Известия».

Год назад родились двойняшки, за которыми медики будут наблюдать всю их жизнь. Китайский ученый отредактировал их геном так, чтобы сделать девочек невосприимчивыми к ВИЧ. Но вместо Нобелевской премии по медицине год спустя он получил три года тюрьмы. Как менялось отношение к технологии и почему научное сообщество в итоге ее не приняло.

В ноябре 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуя (He Jiankui) рассказал на отраслевой конференции , что внес изменения в эмбрионы семи пар, когда они проходили репродуктивное лечение. В итоге с измененным ДНК родились девочки-двойняшки Лулу и Нана.

Некоторое время сам факт операции вызывал сомнения. Однако три месяца спустя власти КНР официально подтвердили заявления Хэ Цзянькуя, обязали остановить исследования и обвинили ученого в нарушении нескольких государственных законов.

Задачей ученого было «отключить» ген CCR5, который связан с формированием белка, позволяющего вирусу попасть в клетку.

Когда Хэ рассказал об исследованиях на Втором международном саммите по генетическому редактированию человека в Гонконге, большинство коллег отнеслось к ним негативно.

Постепенно резкое осуждение в научном сообществе сменилось осторожным интересом.

В марте экспертная группа Всемирной организации здравоохранения призвала создать регистр проводимых в мире исследований в сфере редактирования генов человека.

Хэ мог бы получить Нобелевскую премию, если эксперимент прошел так, как он планировал. А планировал он воссоздать существующую в природе мутацию в гене CCR5, которая должна защищать своего носителя от ВИЧ. Однако поздний анализ генома девочек показал, что система редактирования внесла не ту мутацию. Причина неудачи в особенности работы CRISPR/Cas9. Ломает ген он легко, а вот нужные изменения вносит хоть и точнее других технологий, но далеко не идеально.

Хэ Цзянькуй, взяв на себя риск, не справился с задачей.

Вероятно, добейся Хэ успеха, отношение к нему было бы совсем иным. Как рассуждал профессор юриспруденции в Стэнфорде Хэнк Грили (Henry T. Greely), вопрос, когда ученым позволят улучшать людей, связан не с этикой, а с экономикой.

А пока ученые по всему миру продолжают изучать возможность воздействия на геном человека.

В России этой технологией интересуется не только Денис Ребриков. В феврале этого года Минобрнауки вместе с РАН разработали проект программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Сделать это распорядился в ноябре 2018 года президент Владимир Путин. Тогда отмечалось, что программа нужна для ускорения развития генетических технологий и предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]