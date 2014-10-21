Россиянам предложили послабление: НДФЛ можно оплатить авансом
Помимо имущественных налогов авансом теперь можно будет платить и НДФЛ, сообщает «Вести: Приморье».
Обычно это делают работодатели. Но есть ситуации, когда такая обязанность появляется у самого гражданина. Например, при продаже имущества, находившегося в собственности менее установленного законом срока владения (для квартиры в стандартном случае это 5 лет и 3 года, если она единственная), или при получении доходов от сдачи имущества в аренду. В этом случае сумма налога может оказаться немаленькой, а необходимость заплатить ее сразу - накладной для кошелька. Поэтому еще до наступления срока платежа человек может внести авансом через единый налоговый платеж либо всю сумму, либо ее часть, чтобы потом рассчитаться по своим обязательствам было проще, поясняет «РГ».
Напомним, сроки проведения зачета единого налогового платежа в 2020 году меняются. При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет до наступления срока уплаты налогов (сейчас после его наступления). Он будет зачтен в течение 10 дней с момента направления гражданину налогового уведомления, либо со дня поступления авансового платежа, если гражданин уплатил его после получения налогового уведомления, уточнили в Федеральной налоговой службе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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