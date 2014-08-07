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В Приморье задержаны браконьеры за незаконную охоту

Фото: Пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступила информация о преступлении в сфере охраны и использования животного мира.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю, в лесном массиве инспекторы охотнадзора по подозрению в незаконной охоте задержали двоих местных жителей, у которых бнаружены фрагменты незаконно добытых диких животных.

Полицейскими были изъяты две туши диких кабанов, охотничий карабин и боеприпасы.

Установлено, что отстрел копытных был произведен на территории, где на охоту введен запрет.

В отделе полиции задержанные, жители села Спасское, дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 258 УК РФ о Незаконной охоте. В рамках расследования уголовного дела о незаконной добыче диких животных назначено проведение ряда исследований. Устанавливается сумма экологического ущерба, причиненного в результате браконьерской добычи копытных.

Расследование продолжается.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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