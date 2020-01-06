Во Владивостоке горит кафе "Хлопок"

Сегодня, 6 января, во Владивостоке загорелись помещения ресторана «Хлопок» (Океанский проспект, 117). Из здания эвакуирован персонал и посетители, помещения охвачены клубами дыма.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, возгорание случилось в районе 15:00. По тревоге всех людей оперативно вывели на улицу. На данный момент информации о пострадавших нет. Очевидцы вызвали на место пожарных.

Информация уточняется.

Видео - Vl.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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