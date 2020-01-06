Пожар в кафе "Хлопок" во Владивостоке ликвидирован
Пожар в кафе "Хлопок" ликвидирован сегодня в 15.41. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке загорелись помещения ресторана «Хлопок» (Океанский проспект, 117). Из здания были эвакуированы персонал и посетители. В результате пожара никто не пострадал.
В ходе разведки пожарными было установлено, что горела стена здания снаружи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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