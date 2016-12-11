Предварительный прогноз погоды в Приморье на эту неделю
Самым интересным в плане погоды будет начало недели, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pogoda_25_region. По Японскому морю будет смещаться активный обширный циклон с большими запасами влаги, если бы он своим центром вышел на край, то снега хватило бы всем, были бы и сугробы и снежные заносы и много чего интересного, но основная его часть будет проходить по морю и он край лишь заденет своей северной периферией, вызвав небольшой и умеренный снег в отдельных районах во вторник, 7 января.
Так же есть вероятность, что в первой половине суток в среду он может еще местами на юге края вызвать небольшой снег и усилить ветер на южном побережье.
Хоть циклон и испортит частично погоду в крае, но после его прохождения затока холода в край не произойдет, до конца недели сохранится умерено морозная с небольшими температурными колебаниями погода, каких либо существенных осадков не ожидается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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