Огромные волны поднимутся у берегов Приморья

8 января в Японском море ожидается серьезное ухудшение погоды. Ожидается штормовая погода с ураганным ветром и сильными осадками разной фазы. Ветер местами будет достигать 40 м/с, что вызовет быстрое поднятие волн высотой до 5-8 метров.

Судам, находящимся в Японском море, нужно учитывать этот момент, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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