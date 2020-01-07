Владивосток ждет две "волны" усиления снега

7 января в течение всего дня и до обеда 8 января во Владивостоке будет идти снег различной интенсивности, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на интерактивную карту погоды windy.tv

Согласно уточненным данным этого ресурса, усиления снегопада стоит ждать сегодня с 12 до 15 часов (до 3 см снега) и вечером с 21 до 24 часов ( 2 см осадков). Всего выпадет около 10 см снега.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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