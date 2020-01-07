Олег Кожемяко поздравил приморцев с Рождеством
Губернатор Приморья поздравил приморцев с Рождеством на своей страничке в Instagram. Олег Кожемяко пожелал жителям края счастья, благополучия и долголетия.
Губернатор вместе с супругой посетил праздничную литургию в Покровском соборе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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