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Олег Кожемяко поздравил приморцев с Рождеством

Олег Кожемяко поздравил приморцев с Рождеством

Фото: instagram.com/Олег Кожемяко

Губернатор Приморья поздравил приморцев с Рождеством на своей страничке в Instagram. Олег Кожемяко пожелал жителям края счастья, благополучия и долголетия.

Губернатор вместе с супругой посетил праздничную литургию в Покровском соборе.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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