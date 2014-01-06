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Приморцы встретили Рождество

Приморцы встретили Рождество

Фото: primorsky.ru

В канун Рождества Христова в храмах Приморья прошли торжественные литургии. Губернатор края Олег Кожемяко с супругой приняли участие в богослужении в Покровском соборе во Владивостоке в ночь на 7 января, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на www.primorsky.ru.

Рождественскую божественную литургию в Покровском соборе возглавил митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Люди пришли в храм целыми семьями. Для многих встречать Рождество здесь стало доброй традицией.

Вместе с приморцами Рождество встречал и Олег Кожемяко.

«Рождественские дни наполняют жизнь особой радостью и смыслом, приобщают к нашему духовному и культурному наследию! Этот светлый праздник вдохновляет нас на добрые дела, дает повод проявить милосердие и заботу о тех, кто нуждается в нашей помощи.

Счастливого Рождества всем христианам и тем, кто отмечает этот добрый праздник! Желаю здоровья, счастья и благополучия!» – поздравил губернатор жителей Приморья. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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