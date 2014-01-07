Олег Кожемяко поздравил приморцев с праздником Пасхи!
Дорогие приморцы!
Поздравляю вас с днем Светлого Христова Воскресения!
Праздник праздников – так издревле называют этот великий день. Пасха – один из самых любимых и почитаемых в России праздников. Он олицетворяет собой торжество жизни, любви и добра!
В этом году мы встречаем Пасху в необычных условиях. Эпидемиологическая обстановка временно не позволяет посещать храмы. Но это не должно нас огорчать – пасхальной радости у нас никто не отнимет! Богослужения в храмах продолжаются! Трансляции служб доступны на телевидении и в интернете, и у каждого есть возможность принять участие в общей молитве, приобщиться к нашему великому духовному и культурному наследию.
В этот светлый праздник желаю вам здоровья, счастья, Божией помощи во всех благих начинаниях! Пусть вместе с пасхальным торжеством в наши дома войдут мир, покой и благополучие!
Христос воскресе!
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
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