Олег Кожемяко поздравил приморцев с праздником Пасхи!

Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с днем Светлого Христова Воскресения!

Праздник праздников – так издревле называют этот великий день. Пасха – один из самых любимых и почитаемых в России праздников. Он олицетворяет собой торжество жизни, любви и добра!

В этом году мы встречаем Пасху в необычных условиях. Эпидемиологическая обстановка временно не позволяет посещать храмы. Но это не должно нас огорчать – пасхальной радости у нас никто не отнимет! Богослужения в храмах продолжаются! Трансляции служб доступны на телевидении и в интернете, и у каждого есть возможность принять участие в общей молитве, приобщиться к нашему великому духовному и культурному наследию.

В этот светлый праздник желаю вам здоровья, счастья, Божией помощи во всех благих начинаниях! Пусть вместе с пасхальным торжеством в наши дома войдут мир, покой и благополучие!

Христос воскресе!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]