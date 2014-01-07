Новости Общество
Сегодня, 09:07

Олег Кожемяко поздравил приморцев с праздником Пасхи!

Олег Кожемяко поздравил приморцев с праздником Пасхи!

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Дорогие приморцы!

Поздравляю вас с днем Светлого Христова Воскресения!

Праздник праздников – так издревле называют этот великий день. Пасха – один из самых любимых и почитаемых в России праздников. Он олицетворяет собой торжество жизни, любви и добра!

В этом году мы встречаем Пасху в необычных условиях. Эпидемиологическая обстановка временно не позволяет посещать храмы. Но это не должно нас огорчать – пасхальной радости у нас никто не отнимет! Богослужения в храмах продолжаются! Трансляции служб доступны на телевидении и в интернете, и у каждого есть возможность принять участие в общей молитве, приобщиться к нашему великому духовному и культурному наследию.

В этот светлый праздник желаю вам здоровья, счастья, Божией помощи во всех благих начинаниях! Пусть вместе с пасхальным торжеством в наши дома войдут мир, покой и благополучие!

Христос воскресе!

Губернатор Приморского края                                           О.Н. Кожемяко 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме