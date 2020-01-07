Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово. Во всех храмах Приморья прошли торжественные ночные богослужения, а днём — пригласили на рождественские гулянья.

Сильная метель и мороз не помешали жителям города отпраздновать Рождество по всем традициям. Русский фольклор, зажигательные танцевальные коллективы, кстати? в этом году впервые согревали гостей на центральной площади и создавали настоящий праздник. Метель только раззадорило жителей и гостей Владивостока, которые стали словно большая дружная семья.

Главное церковное действо состоялось в ночь перед Рождеством. Великая вечерня и божественная литургия собрала тысячи верующих, жители края приходили семьями. В Покровском соборе во Владивостоке рождественскую службу провёл митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

Рождественские свечи сегодня зажглись не только в Русской православной церкви, но и в Сербской, Грузинской, Иерусалимской и в сотне других, там где живут по юлианскому календарю. Праздновать Рождество Христово православные будут до 19 января. Этот период называется Святками. И по обычаю это время для отдыха, колядок, ну и, конечно же, добрых дел.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]