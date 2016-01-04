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Владивостокцев приглашают встретить Рождество на центральной площади

Владивостокцев приглашают встретить Рождество на центральной площади

Фото: Администрация г. Владивостока

Во вторник, 7 января, на центральной площади Владивостока отметят Рождество Христово, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Администрация города приглашает жителей и гостей краевой столицы на праздничный концерт. 

Программа на центральной площади начнется в 12:00. Гостей праздника поздравит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. На сцене выступят творческие коллективы города. Для всех собравшихся прозвучат рождественские песни и стихи.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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