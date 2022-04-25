Массовым шествием отметят праздник Весны и труда во Владивостоке

1 мая во Владивостоке отметят Праздник весны и труда. Для гостей и жителей города готовят массовое шествие, концерты, фотозоны и многое другое.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, праздник начнется в 11:00 с традиционного шествия, которое пройдет по улице Светланская до центральной площади. В нем примут участие несколько десятков колонн различных учреждений, организаций.

С 12:00 до 14:00 на центральной площади состоится концертная программа: с 12:00 до 13:00 выступят творческие коллективы Приморского колледжа культуры, с 13:00 до 14:00 – хореографические и вокальные коллективы Владивостока. Вечером в 19:00 запланирован концерт от солистов краевой филармонии.

На протяжении всего дня для гостей праздника будут работать детские зоны с пазлами и кубиками. Каждый сможет сделать памятное фото в «советской квартире» с соответствующей атрибутикой: фотоаппаратом «Зенит», проигрывателем с пластинками, ковром на стене, коньками на веревочке и другими элементами прошлого. Также можно будет стать героем советского плаката, получив собственный портрет от студентов краевого художественного колледжа.

Для гостей праздника будут работать тематические шатры: мультимедийный шатер от исторического парка «Россия – Моя история», где будут демонстрироваться первомайские хроники, а также шатер робототехники, где каждый сможет примерить очки виртуальной реальности и сыграть в робофутбол.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]