Деды Морозы пройдут по центральным улицам Владивостока
Праздничное шествие Дедов Морозов пройдет в краевой столице в воскресенье, 22 декабря. Администрация Владивостока приглашает принять участие в новогодним карнавале школьников, студентов, представителей общественных объединений, организаций различных форм собственности и всех желающих.
Праздничная программа начнется в 15.00 возле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь запланировано выступление музыкальных коллективов, а также новогодняя викторина с призами и подарками. В 17.30 начнется построение колонн участников, в 18.00 будет дан старт шествию. Праздничная колонна пройдет по Океанскому проспекту до центральной площади.
«Шествие Дедов Морозов проводится в нашем городе уже не первый раз. После долгого перерыва мы решили возобновить эту традицию, чтобы порадовать жителей и подарить всем новогоднее настроение», - отметили специалисты управления по делам молодежи администрации Владивостока.
Яркий праздник продолжится на центральной площади Владивостока. С 18.00 здесь начнется концертная программа, будут работать фотозоны, а в 18.30 пройдет флешмоб Снегурочек. Главным сюрпризом для гостей праздника в 19.00 станет лазерное шоу, экраном для которого станет фасад здания администрации Приморского края. Закончится развлекательная программа красочным фейерверком.
Чтобы принять участие в шествии, необходимо совсем немного - лишь прийти на него в новогоднем костюме. Причем это может быть костюм не только Деда Мороза, но и Снегурочки и других сказочных персонажей. Предварительная регистрация участников не требуется. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 222-08-38.
Напомним, в связи с проведением карнавального шествия в воскресенье, 22 декабря, на центральных улицах Владивостока будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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