Деды Морозы пройдут по центральным улицам Владивостока

Праздничное шествие Дедов Морозов пройдет в краевой столице в воскресенье, 22 декабря. Администрация Владивостока приглашает принять участие в новогодним карнавале школьников, студентов, представителей общественных объединений, организаций различных форм собственности и всех желающих.

Праздничная программа начнется в 15.00 возле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43). Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь запланировано выступление музыкальных коллективов, а также новогодняя викторина с призами и подарками. В 17.30 начнется построение колонн участников, в 18.00 будет дан старт шествию. Праздничная колонна пройдет по Океанскому проспекту до центральной площади.

«Шествие Дедов Морозов проводится в нашем городе уже не первый раз. После долгого перерыва мы решили возобновить эту традицию, чтобы порадовать жителей и подарить всем новогоднее настроение», - отметили специалисты управления по делам молодежи администрации Владивостока.

Яркий праздник продолжится на центральной площади Владивостока. С 18.00 здесь начнется концертная программа, будут работать фотозоны, а в 18.30 пройдет флешмоб Снегурочек. Главным сюрпризом для гостей праздника в 19.00 станет лазерное шоу, экраном для которого станет фасад здания администрации Приморского края. Закончится развлекательная программа красочным фейерверком.

Чтобы принять участие в шествии, необходимо совсем немного - лишь прийти на него в новогоднем костюме. Причем это может быть костюм не только Деда Мороза, но и Снегурочки и других сказочных персонажей. Предварительная регистрация участников не требуется. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 222-08-38.

Напомним, в связи с проведением карнавального шествия в воскресенье, 22 декабря, на центральных улицах Владивостока будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]