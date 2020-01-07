Какие изменения ждут российских туристов в 2020 году

Российский путешественников в наступившем году ждет довольно большое количество изменений в сфере туриндустрии: в частности, для жителей страны откроется сразу несколько новых направлений, а целый ряд государств начнет взимать с россиян курортный сбор, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на газету "Известия".

Из-за избыточного числа туристов в европейских городах вводятся новые налоги. Одним из первых бороться с наплывом гостей решили власти Барселоны. В 2020 году налог на проживание туристов в городе будет увеличен в зависимости от звездности гостиницы: за ночь в четырехзвездочном номере нужно будет доплатить 1,70, а к проживанию в пятизвездочном отеле придется заплатить 3,5 комиссии за ночь.

Также новым налогом обложат российских туристов и власти Турции. Тем не менее эксперты полагают, что россияне все равно в большом количестве летом отдыхать на турецкие курорты.

Между тем, среди российских туристов в 2020 году могут стать популярными и некоторые неожиданные направления - такие как Португалия, Мальта и Япония.

На 2020 год запланировано открытие нескольких крупных транспортных аэровокзалов. Так, уже в январе заработает после реконструкции терминал с московского аэропорта Шереметьево.

А в российских поездах с текущего года вместо привычных плацкартных вагонов и купе появится новая система оценки класса: «бюджет», «эконом», «комфорт» и «бизнес».

Существенные нововведения ждут россиян при получении шенгенских виз. Теперь давать мультивизы будут по нарастающей в зависимости от срока действия предыдущей визы: после полугодового шенгена увеличится вероятность получить годовой, после годового — двухгодовой, а уже после этого — пятилетний.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]