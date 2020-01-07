Камышовый кот вышел к приморским рыбакам

Забавное видео сняли приморцы в районе Речицы. Местный рыбак угощал камышового кота свежевыловленной корюшкой. Хищный кот, одержимый огромным желанием полакомиться ароматной рыбкой, не боялся человека и подходил к нему на расстоянии вытянутой руки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]