Камышовый кот вышел к приморским рыбакам
Забавное видео сняли приморцы в районе Речицы. Местный рыбак угощал камышового кота свежевыловленной корюшкой. Хищный кот, одержимый огромным желанием полакомиться ароматной рыбкой, не боялся человека и подходил к нему на расстоянии вытянутой руки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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