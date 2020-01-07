Громкий скандал в уссурийской стоматологии принял неожиданный оборот

Эксклюзивные подробности громкого скандала в уссурийской стоматологии. «Вестям: Приморье» удалось восстановить полную картину конфликта, который произошёл между врачом и пенсионеркой. Доктор рассказал свою версию случившегося и предоставил кадры с камеры видеонаблюдения. Какова теперь реакция потерпевшей и почему медики несколько дней молчали?

В холлах уссурийской поликлинике пусто. Рабочий день закончился. Осталось лишь руководство и Александр Радимович. Тот самый стоматолог-хирург, который фигурирует на видеозаписи с громкими заголовками «Врач избил пациентку с маленьким ребёнком на руках».

Александр Радимович, врач: «Открыл дверь, показал, что снимать нельзя. Показал, что видеосъёмка ведется. Поворачиваюсь, она резко мне тычет телефон в лицо».

Съёмка на мобильный телефон в медучреждении запрещена — распоряжение руководства. При этом в поликлинике установлены камеры видеонаблюдения. Коррупции против и безопасности ради гигабайты записанного архива хранятся месяц.

Система видеонаблюдения расставлена в холлах поликлиники и во всех лечебных кабинетах. По воле случая , конфликт произошёл перед объективом одной из видеокамер.

Момент громкой потасовки виден. Отчётливо. Только уже под другим ракурсом.

- Вот он отобрал телефон. Одним движением можно сломать пальцы? Вот она стукает видите как?

«Сломал пальцы, бил по голове, сотрясение головного мозга» - это серьёзные обвинения на всю страну. Так почему же, имея такие доказательства, медики молчали 3 дня?

Нина Щербатая, врио главного врача КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника»: «Я находилась в отъезде за границей. Поликлиника же не работает».

Игорь Орешкин, заведующий лечебно-хирургическим отделением КГБУЗ «Уссурийская стоматологическая поликлиника»: «Программист имеет доступ к компьютеру, где можно показать. Я не имею доступа. Вас и не было в городе здесь. И меня. Я приехала вечером вчера».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали не только потасовку, но и всю встречу. Вот пострадавшая садится в кресло. Врач проводит осмотр:

«Небольшой отёк действительно есть».

При этом у ребенка температура. Стоматолог принимает решение не вырывать зуб, могут пойти осложнения. Назначает медикаментозное лечение и советует обратиться к педиатру.

Сейчас эти кадры проверяет Следственный комитет, полиция уже выслушала две стороны конфликта. Пострадавшая по-прежнему настаивает на своём.

Оксана Конюхова, потерпевшая: «Есть другая видеозапись на моём телефоне, где он её прекратил, потому что выхватил телефон и вот так вывернул мне руку.

- Удара по голове-то здесь нет.

- Ну, значит, до этого был удар».

Сломанные пальцы и сотрясение мозга, уже после праздников, предстоит проверить судебно-медицинской экспертизе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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