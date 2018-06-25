Уссурийский стоматолог, которого обвинили в рукоприкладстве, дал эксклюзивное интервью. Что было на самом деле?

“Вести: Приморье» восстановили полную картину инцидента в городской стоматологии Уссурийска, где произошёл конфликт между врачом и пенсионеркой, которая привела на приём внука. Врач дал эксклюзивное интервью нашей программе и предоставил кадры с камер видеонаблюдения, установленных в кабинете поликлиники.

Какова теперь реакция потерпевшей? Прокуратура Уссурийска, другие правоохранительные органы не комментируют случай и пока не дают правовую оценку, а ведь крайним до последнего оставался опытный доктор, который пользуется большим уважением у коллег. Как все было на самом деле? Информация из первых уст только на @vestipim. Смотрите завтра, 06 яеваря на телеканале «Россия» в 20:44

https://vestiprim.ru/uploads/files/2020-01/1578309413_stomatologija.mp4

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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