ВСУ ведут охоту на журналистов: приморский военкор вернулся из зоны СВО
Специальный военный корреспондент ВГТРК, в недавнем прошлом ведущий "Вестей:Приморья" Станислав Васильченко вернулся из полугодовой командировке в зону СВО и дал эксклюзивное интервью "Радио России. Приморье".
Как парень из Владивостока оказался на самом горячем участке "линии боевого соприкосновения" на Украине? Как себя чувстовал об обстрелами "Хаймерсов"? И какую дату Станислав называет теперь своим вторым "днем рождения"?
Интервью с приморским военкором смотрите в ближайших выпусках "Вестей:Приморье" на телеканале "Россия 24".
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что журналист из Приморья чудом выжил под обстрелами в Донецке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]