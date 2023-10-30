ВСУ ведут охоту на журналистов: приморский военкор вернулся из зоны СВО

Специальный военный корреспондент ВГТРК, в недавнем прошлом ведущий "Вестей:Приморья" Станислав Васильченко вернулся из полугодовой командировке в зону СВО и дал эксклюзивное интервью "Радио России. Приморье".

Как парень из Владивостока оказался на самом горячем участке "линии боевого соприкосновения" на Украине? Как себя чувстовал об обстрелами "Хаймерсов"? И какую дату Станислав называет теперь своим вторым "днем рождения"?

Интервью с приморским военкором смотрите в ближайших выпусках "Вестей:Приморье" на телеканале "Россия 24".

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что журналист из Приморья чудом выжил под обстрелами в Донецке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]