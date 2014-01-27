Дороги Приморья чистят 100 снегоуборочных машин

Сильный снегопад обрушился на Приморье во вторник, 7 января. Дорожные службы ведут активную работу по уборке снега на дорогах краевого значения. Задействовано 100 единиц снегоуборочной техники, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorsky.ru.

По информации АО «Примавтодор», по состоянию на 14.00 7 января на дороги края для уборки снега вышли девять грейдеров, 62 комбинированные дорожные машины и 29 тракторов.

«Осадки идут в Анучинском, Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Партизанском, Лазовском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Черниговском, Хорольском и Спасском районах, в Уссурийске и Владивостоке. Их количество в разных районах варьируется от 1 до 7 сантиметров», – сообщили специалисты предприятия.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья подчеркивают, что на данный момент ситуация на дорогах края находится под контролем, критичных затруднений движения не предвидится.

Пешеходам на время непогоды следует выбирать удобную, нескользящую обувь, а автомобилистам рекомендуется быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не выезжать на дороги города на летней резине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]