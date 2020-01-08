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Машина «Скорой помощи» перевернулась из-за гололеда в Приморье

Фото: newsbox24.tv.

Инцидент с машиной «Скорой помощи» случился вечером 7 января на улице Верхнеморской в Находке, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт newsbox24.tv.

По словам местных жителей, целый день шел снег, крутой спуск возле их дома превратился в каток и было сразу понятно, что добром это не кончится. Нескольким десяткам авто удалось преодалеть этот ледяной спуск , а вот медицинскую "Газель" занесло и она с оглушительным грохотом опрокинулась на бок. К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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