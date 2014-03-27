В Уссурийске на АЗС соляра из шланга окатила внедорожник

Инцидент случился на одной из автозаправочных станций, расположенных в районе Новоникольска в Уссурийске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, водитель "Сурфа" подъехал к колонке и в этот момент на его машину начало литься дизель из топливораздаточного шланга. Такого поворота событий мужчина не ожидал. Ему пришлось срочно отъезжать на безопасное расстояние.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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