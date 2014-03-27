Новости Видео Происшествия
Сегодня, 10:52

В Уссурийске на АЗС соляра из шланга окатила внедорожник

В Уссурийске на АЗС соляра из шланга окатила внедорожник

Инцидент случился на одной из автозаправочных станций, расположенных в районе Новоникольска в Уссурийске.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, водитель "Сурфа" подъехал к колонке и в этот момент на его машину начало литься дизель из топливораздаточного шланга.  Такого поворота событий мужчина не ожидал. Ему пришлось срочно отъезжать на безопасное расстояние.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме