Время потеряно: водители авто на слышат спецсигнал

Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается к автовладельцам с просьбой быть внимательными на дороге. На автодорогах края часто можно увидеть пожарные машины, которые спешат на место происшествия. Ведь от скорости прибытия на место пожара напрямую зависят жизни и здоровье людей, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Однако, несмотря на включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о том, что своими действиями обрекают кого-то на смерть.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться еще с одной серьёзной проблемой это заставленные частным автотранспортом городские улицы и проезды жилых дворов. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой, теряя при этом драгоценное время. И если использование магистральной линии позволяет установить автоцистерну на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестницу установить в том месте, где это необходимо, зачастую практически невозможно: для развертывания такой спецтехники нужна площадка. Таким образом, исчезает единственный шанс на спасение для тех, кто оказался в беде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]