Загляните в кошелек: МВД назвало самые подделываемые купюры

Стало известно, какие купюры чаще подделывают мошенники. Речь идет о купюрах номиналом 5000 и 1000 рублей, а также €500 и $100

Фальшивомонетчики чаще всего подделывают в России купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также €500 и $100, но доля фальшивой валюты в целом невелика, сообщает "Вести: Приморье".

Практически не интересны стали для фальшивомонетчиков введенные в обращение в 2017 году банкноты в 200 и 2000 рублей.

"Основным объектом посягательства фальшивомонетчиков в 2019 году являются купюры номиналом 5000 и 1000 рублей. Среди выявленных фальшивок поддельные денежные знаки иностранных государств чаще встречаются номиналом $100 и €500", - уточнили в министерстве.

За первое полугодие 2019 года было выявлено свыше 41 тыс. фальшивок. Стоит отметить, что эта цифра меньше по сравнению с периодом 2018 года. Однако, поддельных купюр в рублях около 40 тысяч, а вот в валюте почти 2 тыс., отметили в пресс-службе МВД РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]