Детский сад и коррупция: новый закон определит правовой статус

В детские сады теперь проще записаться. Единые условия электронной записи в детсады призваны гарантировать равный доступ к услуге независимо от региона проживания, сообщает "Вести: Приморье".

С 8 января в силу вступает закон, который определяет правовой статус уже действующих информационных систем, обеспечивающих ведение «электронной очереди» в детских садах. На федеральном уровне такая система работает с 1 апреля 2014 года. В регионах действуют свои «электронные очереди», сведения из которых автоматически передаются на федеральный уровень.

Закон повышает прозрачность распределения мест в детских садах и создает объективную картину доступности дошкольного образования, отмечается на портале Госдумы.

Также законом устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.

«Сегодня «электронные очереди» для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта – создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере», — ранее сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]