Детский сад и коррупция: новый закон определит правовой статус
В детские сады теперь проще записаться. Единые условия электронной записи в детсады призваны гарантировать равный доступ к услуге независимо от региона проживания, сообщает "Вести: Приморье".
С 8 января в силу вступает закон, который определяет правовой статус уже действующих информационных систем, обеспечивающих ведение «электронной очереди» в детских садах. На федеральном уровне такая система работает с 1 апреля 2014 года. В регионах действуют свои «электронные очереди», сведения из которых автоматически передаются на федеральный уровень.
Закон повышает прозрачность распределения мест в детских садах и создает объективную картину доступности дошкольного образования, отмечается на портале Госдумы.
Также законом устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.
«Сегодня «электронные очереди» для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта – создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере», — ранее сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.12.2019 Электронная запись в детсад станет «прозрачнее»
-
20.01.2015 Еще 2,5 тысяч мест будет создано в детских садах Приморья
-
11.10.2016 Два новых детских сада откроют в Приморье до конца года
-
02.11.2015 В детские сады Приморья до конца года смогут пойти более 1 300 детей
-
15.12.2017 Более 550 мест в детских садах создано в Приморье в 2017 году
-
08.09.2014 Детские сады Находки готовы принять еще больше малышей
Добавить комментарий