Новости Общество

Сегодня, 15:41
 

Детский сад и коррупция: новый закон определит правовой статус

Детский сад и коррупция: новый закон определит правовой статус

Фото: pixabay.com

В детские сады теперь проще записаться. Единые условия электронной записи в детсады призваны гарантировать равный доступ к услуге независимо от региона проживания, сообщает "Вести: Приморье".

С 8 января в силу вступает закон, который определяет правовой статус уже действующих информационных систем, обеспечивающих ведение «электронной очереди» в детских садах. На федеральном уровне такая система работает с 1 апреля 2014 года. В регионах действуют свои «электронные очереди», сведения из которых автоматически передаются на федеральный уровень.

Закон повышает прозрачность распределения мест в детских садах и создает объективную картину доступности дошкольного образования, отмечается на портале Госдумы.

Также законом устанавливаются единые организационные и технические основы для зачисления детей в детсады с использованием информационных систем, включая закрепление исчерпывающего перечня информации, которая должна содержаться в информационной системе.

«Сегодня «электронные очереди» для приема в детский сад уже используются в регионах и на федеральном уровне. Цель законопроекта – создать единые условия в предоставлении этой услуги и гарантировать равный доступ к ней для всех граждан вне зависимости от региона, в котором они живут. Это упростит процедуру записи в детский сад, сэкономит время и силы родителей и существенно снизит коррупционные риски в этой сфере», — ранее сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести