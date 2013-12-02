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Вода «вернулась» в Партизанск

Вода «вернулась» в Партизанск

Фото: pixabay.com

Администрация Партизанского городского округа сообщает о том, что  на 9 часов утра  8 января холодное водоснабжение в городе было восстановлено в полном объеме. Это было установлено в ходе мониторинга ситуации в городе и опроса жителей. В настоящее время подача воды осуществляется в штатном режиме, сообщает "Вести: Приморье".

Для формирования затона и недопущения снижения уровня воды  на водозаборе  работает специальная техника.

В доме по ул. Ленинская, 53 б ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Данный дом подключен к системе централизованного водоснабжения по временной схеме, воду получают в полном объеме все жители дома.

Во все социально значимые объекты вода также подается в полном объеме.

По сообщению единой диспетчерской службы на  9 часов  8 января  холодное водоснабжение осуществлялось в штатном режиме по всем улицам города. Уровень воды на водозаборе также был  достаточным для ее подачи в жилые дома, отметили в пресс-службе города


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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