Очередная проблема не позволяет восстановить подачу воды жителям Партизанска в полном объеме

Недостаточное количество воды на местном водозаборе не позволяет восстановить нормальное водоснабжение в Партизанске в полном объеме. В настоящее время на предприятии стараются решить проблему, на реку отправлен экскаватор, чтобы сделать обваловку в районе водозабора для сбора воды, - сообщает Vestiprim со ссылкой на администрацию ГО.

Напомним, проблема с водоснабжением в Партизанске возникла в новогоднюю ночь. Вышел из строя насос на подъеме, который обеспечивает водой большую часть города.

Вечером, 1 января, глава округа Олег Бондарев собрал срочно КЧС, где были определены основные задачи по налаживанию ситуации.

Силами ресурсоснабжающей организации уже с 1 числа начались ремонтные работы по подключению резервного насоса, который смог бы обеспечить частичное водоснабжение города. Однако этот вариант не мог в полной мере решить проблему. В связи с этим по договоренности Олега Бондарева в ночь со 2 на 3 января из Владивостока был доставлен более мощный электродвигатель взамен сгоревшего.

После установки нового электродвигателя, который был доставлен 3 января из Владивостока, ресурсоснабжающим предприятием начались работы по проверке его деятельности. Все это вновь привело к ограничениям подачи воды. Для того, чтобы ситуация в городе не обострялась, воду в наиболее проблемные микрорайоны доставляли специальным транспортом.

Между тем, как накануне сообщили в мэрии, ситуация с водоснабжением города усложнилась прорывом на водоводе. В течение двух последних дней здесь проводились аварийно-восстановительные работы водоснабжающим предприятием ООО «Дельта». 6 января в 16 час. 15 минут был запущен второй подъем, в 17.45 мин. начался запуск двух насосов на третьем подъеме.

Вечером 6 января многие микрорайоны по-прежнему оставались без водоснабжения, поскольку резервуар необходимо было заполнить водой.

И сегодня, 7 января, в ряде микрорайонов города водоснабжение не нормализовалось, о чем люди сообщали в социальных группах. Как объяснили в ООО "Дельта", произошло это по причине резкого падения уровня воды в реке. Недостаточно количество воды на водозаборе не позволяет организовать её подачу на город в полном объёме.

В настоящее время на предприятии стараются решить проблему, на реку отправлен экскаватор, чтобы сделать обваловку в районе водозабора для сбора воды.

По распоряжению главы ПГО Олега Бондарева осуществляется подвоз воды двумя машинами, одна из которых пришла из Партизанского района. Сегодня воду доставляют на ул. Обогатительную, 20, пер. Промышленный, Московскую, 49, Парковую, Комсомольскую, Народную, 9, Дворцовую 2а, 2б, 2в, Ленинскую, 20, 22, 24а, 24б, 24в.

В настоящее время машина направляется в пер. Промышленный и ул. Обогатительную.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]