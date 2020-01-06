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Отключения воды в Партизанске сохранятся - администрация рекомендует запасаться водой

Отключения воды в Партизанске сохранятся - администрация рекомендует запасаться водой

Фото: Whatsapp редакции "Вести: Приморье"

Ситуацию с водоснабжением Партизанска усугубил порыв на водоводе, - об этом сообщает администрация Партизанска.

Ранее Vestiprim стало известно, что жители Партизанска шестые сутки испытывают проблемы с водоснабжением. Горажане почти сутками сидят без воды. Об этом сообщили в редакцию местные жители.

По данным местной администрации, в Партизанске вышел из строя насос на подъеме, который обеспечивает водой большую часть города. Данная авария произошла 1 января. Ранее, водоснабжающая организация города сообщила о том, что в городе начались перебои с водоснабжением из-за усиленного разбора воды населением.

Вечером, 1 января, глава округа Олег Бондарев собрал срочно КЧС, где были определены основные задачи по налаживанию ситуации.

Силами ресурсоснабжающей организации уже с 1 числа начались ремонтные работы по подключению резервного насоса, который смог бы обеспечить частичное водоснабжение города. Однако этот вариант не мог в полной мере решить проблему. В связи с этим по договоренности Олега Бондарева в ночь со 2 на 3 января из Владивостока был доставлен более мощный электродвигатель взамен сгоревшего.

После установки нового электродвигателя, который был доставлен  3 января из Владивостока, ресурсоснабжающим предприятием начались работы по проверке его деятельности. Все это вновь привело к ограничениям подачи воды. Для того, чтобы ситуация в городе не обострялась, воду  в наиболее проблемные микрорайоны   доставляли специальным транспортом с  с 9 утра и в течение всего дня.  Информация об этом размещалась в социальных сетях и группах, доводилась до сведения населения через управляющие компании.

Между тем, как накануне сообщили в мэрии, ситуация с водоснабжением города усложнилась прорывом на водоводе. В течение двух последних дней здесь  проводились  аварийно-восстановительные работы  водоснабжающим предприятием ООО «Дельта». 6 января в  16 час. 15 минут  был запущен второй подъем, в 17.45 мин. начался запуск  двух насосов на третьем подъеме. 

Однако вечером 6 января  многие микрорайоны по-прежнему оставались  без водоснабжения, поскольку  резервуар необходимо было заполнить водой, на что  потребовалось длительное время.  порядка 5-6 часов.    

Как отмечают специалисты,   после наполнения резервуара водоснабжение в городе будет восстановлено, но населению все же рекомендуется сделать определенные  запасы,  так как в последующие дни веерное отключение  воды в Партизанске сохранится.

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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