Отключения воды в Партизанске сохранятся - администрация рекомендует запасаться водой

Ситуацию с водоснабжением Партизанска усугубил порыв на водоводе, - об этом сообщает администрация Партизанска.

Ранее Vestiprim стало известно, что жители Партизанска шестые сутки испытывают проблемы с водоснабжением. Горажане почти сутками сидят без воды. Об этом сообщили в редакцию местные жители.

По данным местной администрации, в Партизанске вышел из строя насос на подъеме, который обеспечивает водой большую часть города. Данная авария произошла 1 января. Ранее, водоснабжающая организация города сообщила о том, что в городе начались перебои с водоснабжением из-за усиленного разбора воды населением.

Вечером, 1 января, глава округа Олег Бондарев собрал срочно КЧС, где были определены основные задачи по налаживанию ситуации.

Силами ресурсоснабжающей организации уже с 1 числа начались ремонтные работы по подключению резервного насоса, который смог бы обеспечить частичное водоснабжение города. Однако этот вариант не мог в полной мере решить проблему. В связи с этим по договоренности Олега Бондарева в ночь со 2 на 3 января из Владивостока был доставлен более мощный электродвигатель взамен сгоревшего.

После установки нового электродвигателя, который был доставлен 3 января из Владивостока, ресурсоснабжающим предприятием начались работы по проверке его деятельности. Все это вновь привело к ограничениям подачи воды. Для того, чтобы ситуация в городе не обострялась, воду в наиболее проблемные микрорайоны доставляли специальным транспортом с с 9 утра и в течение всего дня. Информация об этом размещалась в социальных сетях и группах, доводилась до сведения населения через управляющие компании.

Между тем, как накануне сообщили в мэрии, ситуация с водоснабжением города усложнилась прорывом на водоводе. В течение двух последних дней здесь проводились аварийно-восстановительные работы водоснабжающим предприятием ООО «Дельта». 6 января в 16 час. 15 минут был запущен второй подъем, в 17.45 мин. начался запуск двух насосов на третьем подъеме.

Однако вечером 6 января многие микрорайоны по-прежнему оставались без водоснабжения, поскольку резервуар необходимо было заполнить водой, на что потребовалось длительное время. порядка 5-6 часов.

Как отмечают специалисты, после наполнения резервуара водоснабжение в городе будет восстановлено, но населению все же рекомендуется сделать определенные запасы, так как в последующие дни веерное отключение воды в Партизанске сохранится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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