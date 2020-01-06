Новогодний "подарок" жителям Партизанска: шестой день без воды

Жители Партизанска в Новый год остались без воды. Шестой день вода подается лишь кратковременно. По словам местных жителей, воды нет почти сутками.

Как сообщили в администрации города, в Партизанске вышел из строя насос на подъеме, который обеспечивает водой большую часть города. Данная авария произошла 1 января. Ранее, водоснабжающая организация сообщала о том, что в городе начались перебои с водоснабжением из-за усиленного разбора воды населением.

Вечером, 1 января, глава округа Олег Бондарев собрал срочно КЧС, где были определены основные задачи по налаживанию ситуации.

Силами ресурсоснабжающей организации уже с 1 числа начались ремонтные работы по подключению резервного насоса, который смог бы обеспечить частичное водоснабжение города. Однако этот вариант не мог в полной мере решить проблему. В связи с этим по договоренности Олега Бондарева в ночь со 2 на 3 января из Владивостока был доставлен более мощный электродвигатель взамен сгоревшего. С 3 января начались работы по его установке бригадой ресурсоснабжающей организации. С утра 3 января Олег Бондарев побывал на подъеме, чтобы лично проконтролировать, как ведутся ремонтные работы.

Утром 3 января Управлению жилищно-коммунального хозяйства было поручено разработать график подвоза воды населению. Перед Управляющими компаниями была поставлена задача обеспечить подсыпку внутридомовых территорий песко-солевой смесью, чтобы машины с водой могли беспрепятственно подъезжать к домам.

По договоренности главы города с Находкой и Партизанским районом, город получил дополнительно еще 2 машины для подвоза воды. Подвоз воды осуществляется по адресам: Дворцовая, 2а, 2б,2в. 2, Гоголевская. 1, 53, 50 лет ВЛКСМ, 25, Аллея Октября, 25 - 2, 4, Спортивная, 2а, Ленинская, 15, 17, 19, 31, 47, 20, 22, 24, 24в, 24б, 24а, Садовая, Селедцова, Суворова, 9, Московская, 5а, 7, 26, 28б, Ломоносова, Горького, 2б, Киевская, Мичурина, Народная, Булгарова, 13, 15.

Как было сообщено на заседании КЧС руководством водоснабжающей организации, электродвигатель должен быть установлен до 14 часов.

Жители Партизанска прислали в редакцию Vestiprim фотографию главной городской трубы, которую, как видно, прорвало.

По словам местных жителей, они до сих пор испытывают перебои с водоснабжением.

"Обещают кратковременные отключения, а отключают почти на сутки", - рассказывает житель дома по улице Гоголевской.

В администрации города сообщают, что обо всех фактах перебоя с водоснабжением необходимо информировать единую диспетчерскую службу по тел. 60-499, а также по тел. 6-21-27, 112, 6-30-14, 8951-015-30-82.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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