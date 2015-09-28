Специалисты назвали 8 мест, где нельзя расплачиваться банковской картой

Безналичная оплата — удобный, но не всегда безопасный метод. Впрочем, опасности подстерегают людей там, где сами они проявляют невнимательность, граничащую с безалаберностью. Специалисты рассказали, где нельзя расплачиваться банковской картой, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на «Домашний очаг».

Если веб-сайт начинается не с HTTPS

Если в адресной строке вы не видите этих пяти букв, значит, соединение с сайтом не защищено. Вводя данные о вашей банковской карте, вы не сможете рассчитывать на полную конфиденциальность их передачи.

Также не рекомендуется производить безналичный расчет через незащищенные сайты. В случаях крайней необходимости пользуйтесь электронными системами расчета.

Электронная почта

Никогда не отвечайте на электронные письма, в которых вас просят указать реквизиты вашей банковской карты! Вы можете стать жертвой фишинга — одного из разновидностей банковского мошенничества.

Перед тем как кликнуть на ссылку или ответить на письмо, поищите в тексте распространенные признаки фишинга: грамматические ошибки, странные формулировки, не характерные для русского языка, логотипы плохого качества.

«Уличная» благотворительность

Жители больших городов уже не раз могли встретить волонтеров некоторых фондов, собирающих пожертвования у прохожих прямо на улице. Благотворительность — дело благородное, но будьте осторожны! Представители фондов могут спрашивать ваши контактные данные для того, чтобы связаться с вами позднее, но данные банковской карты они требовать не имеют права — такие действия незаконны.

Телефонный разговор

Постарайтесь не передавать информацию о банковской карте по телефону — даже человеку, которому вы полностью доверяете. Ваш разговор могут подслушать посторонние люди, находящиеся недалеко от вас или вашего собеседника. В крайнем случае отправьте данные по смс или через мессенджер.

Если об интернет-продавце ничего неизвестно

Осуществляя покупку через интернет, изучите информацию о продавце до передачи ему своих платежных данных. Прочитайте отзывы покупателей, просмотрите аккаунты в социальных сетях, проверьте контактную информацию в поисковых системах.

Если платежную карту скрывают от ваших глаз

Иногда для осуществления оплаты продавец вынужден забрать у владельца карту на несколько минут — например, если терминал находится в другом помещении. В большинстве случаев все заканчивается хорошо, но специалисты призывают не допускать ситуаций, когда платежные действия производятся не в вашем присутствии — особенно, если вы находитесь в другой стране.

Публичный Wi-Fi

Не стоит вводить на сайте личную или платежную информацию, если вы подключены к сети общего пользования — ее взломать проще всего.

Если вам необходимо произвести платеж, отключитесь от публичного Wi-Fi и используйте защищенное подключение.

Компьютер общего пользования

Поиск информации — это тот максимум, который вы можете позволить себе при использовании компьютера, доступного для широкого круга лиц (такие установлены в библиотеках или образовательных учреждениях). Этой технике нельзя доверять! Система может быть заражена «вирусами» или на компьютере могут быть установлены программы наподобие «клавиатурного шпиона», сохраняющие информацию о нажатых пользователем клавишах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]