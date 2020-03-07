Мифы о пенсиях: чему не стоит верить?
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в интервью "Парламентской газете" о том, каким "пенсионным" мифам не стоит верить.
Так «гуляющая» по интернету информация о том, что пенсии скоро не будут переводить на банковские карты, а также предупреждения о «большой опасности» кредиток не соответствуют действительности, - заявила Бибикова.
«Если вы видите в интернете информацию о пенсиях, правдивость которой не можете оценить самостоятельно, лучше обратиться за уточнением в Пенсионный фонд», —посоветовала сенатор.
«Только вчера мне трижды звонили «сотрудники безопасности» банка с «предупреждением», что кто-то, якобы, с моей карты пытается осуществить перевод, и между делом пытались выведать данные карты. Однако способ защиты в этом случае довольно прост: не нужно сообщать незнакомцам свои паспортные данные и данные банковской карты. Украсть деньги с банковской карты злоумышленники могут только если мы сами им эти сведения предоставим», — сказала парламентарий.
Также Елена Бибикова опровергла информацию о том, что перечислять пенсии на банковские карты вскоре перестанут,- сообщает "Парламентская газета".
Комментировать: