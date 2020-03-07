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Мифы о пенсиях: чему не стоит верить?

Мифы о пенсиях: чему не стоит верить?

Источник фото: Парламентская газета

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала в интервью "Парламентской газете" о том, каким "пенсионным" мифам не стоит верить.

Так «гуляющая» по интернету информация о том, что пенсии скоро не будут переводить на банковские карты, а также предупреждения о «большой опасности» кредиток не соответствуют действительности, - заявила Бибикова.

«Если вы видите в интернете информацию о пенсиях, правдивость которой не можете оценить самостоятельно, лучше обратиться за уточнением в Пенсионный фонд», —посоветовала сенатор.

«Только вчера мне трижды звонили «сотрудники безопасности» банка с «предупреждением», что кто-то, якобы, с моей карты пытается осуществить перевод, и между делом пытались выведать данные карты.  Однако способ защиты в этом случае довольно прост: не нужно сообщать незнакомцам свои паспортные данные и данные банковской карты. Украсть деньги с банковской карты злоумышленники могут только если мы сами им эти сведения предоставим», — сказала парламентарий. 

Также Елена Бибикова опровергла информацию о том, что перечислять пенсии на банковские карты вскоре перестанут,- сообщает "Парламентская газета".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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