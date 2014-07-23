Повышение пенсии с 1 августа. Кому положено

С 1 августа пенсии повысятся у работающих пенсионеров. При этом на перерасчёт могут рассчитывать только те граждане, кто был трудоустроен в 2019 году и за кого работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд, сообщают «Вести:Приморье».

Подавать заявление для перерасчета выплаты не требуется — её размер скорректируют в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая была перечислена в ПФР в 2019 году. Произойдёт это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет, отмечает «Парламентская газета». «Важно помнить, что корректировка при очень высокой зарплате подлежит ограничению: в расчёт в данном случае берётся не более трёх заработанных за год пенсионных баллов», — сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Также с 1 августа будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд — их получают граждане 1967 года рождения и моложе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]