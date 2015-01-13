Снова о пенсиях: названы условия, при которых она может стать меньше

Основания для снижения размера пенсии пожилым гражданам есть у Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает "Вести: Приморье".

Одна из причин перерасчёта пенсии в меньшую сторону — переезд в другой субъект Федерации, так как в этом случае меняется региональный коэффициент, который учитывают при расчёте суммы, заявила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ещё одной причиной уменьшения размера выплаты может стать неоплаченный счёт за квартиру или штраф. Долг будут списывать с пенсии до полного его погашения, уточняют в Пенсионном фонде.

Кроме того, ПФР может взыскать из пенсии излишне выплаченную ранее сумму. Переплата может возникнуть, если пенсионер не смог вовремя сообщить об обстоятельствах, влияющих на получение выплат, отмечает «Парламентская газета». При этом важно помнить, что удержания не могут превышать 20 процентов установленной пенсии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]