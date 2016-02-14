Без электричества остались жители десятков домов

9 января без электричества, горячей воды и отопления остались 37 домов Владивостока, сообщает "Вести: Приморье".

Авария стала причиной в сети электроснабжения. В настоящее время МУПВ ВПЭС проводят ремонтные работы.

Без электричества остаются жители домов по адресам:

ул. Баляева - 21, 34, 36а, 40, 42, 48, 54, 56;

Военное Шоссе - 21, 27, 31;

ул. Жигура - 12а, 26;

ул. Котельникова - 2, 4, 6, 7, 8, 15, 16, 18, 20, 26, 28, 30;

ул. Марченко - 15, 32;

ул. Руднева - 1, 1а, 1б, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Без горячего водоснабжения и отопления:

ул. Баляева - 42, 54;

ул. Котельникова - 2, 6, 7, 8, 16, 18, 26, 28, 30;

ул. Марченко - 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]