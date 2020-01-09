Дед каши не дождется: от чего пытаются спасти горожан

Жители домов по улице Суханова находятся в недоумении. На пешеходном тротуаре появилась оградительная лента, сообщает "Вести: Приморье".

Вот только непонятно, почему ее установили именно здесь — поперек тротуара. От чего она защитит или хотя бы к чему привлечет внимание прохожих?

- Я проживаю в соседнем доме. Утром пошла в продуктовый магазин. Он расположен как раз в этом доме. А у магазина увидела эту ленточку. Вот сейчас стою и смотрю по сторонам, можно пройти или нет. Мне в магазин надо за молоком. Дед ждет кашу (смеется). Люди проходят, поднимают ее или обходят. А я боюсь. Вдруг на голову снег упадет. Только ее как-то неправильно привязали. Почему-то только с одной стороны. Я на крышу смотрю, ведь если снег там есть и он скатится, то эта ленточка не спасет. Ну неправильно она висит, - рассказала пенсионерка Светлана Владимировна.

Да, непонятно, если администрация магазина или «управляйка» действительно хотели предостеречь прохожих от беды, то, вероятно, сделали это некорректно.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]