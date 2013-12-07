Новый год затянулся у приморца: выпил, упал, очнулся - больница
На улице Алеутской в районе дома № 10 водитель автомашины Toyota Prius совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, сообщает "Вести: Приморье".
Мужчина 1977 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и при переходе дороги не убедился в своей безопасности. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы и был направлен на амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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