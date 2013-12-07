Новости Общество Происшествия

Сегодня, 11:05
 

Новый год затянулся у приморца: выпил, упал, очнулся - больница

Новый год затянулся у приморца: выпил, упал, очнулся - больница

Фото: 50gkb.ru

На улице Алеутской в районе дома № 10 водитель автомашины Toyota Prius совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, сообщает "Вести: Приморье".

Мужчина 1977 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения и при переходе дороги не убедился в своей безопасности. В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы и был направлен на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки во Владивостоке произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадал 1 человек, отметили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести