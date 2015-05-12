Жители Артема стали фигурантами уголовного дела о серии разбойных нападений

Следователем отдела МВД России по городу Артему окончено расследование уголовных дел о серии разбойных нападений на офисы микрофинансовых компаний и букмекерских контор, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Артему.

В декабре 2018 года в полицию поступило сообщение управляющей финансовой компании, расположенной на улице Фрунзе. Женщина рассказала, что днем в помещение офиса организации вошел мужчина и, угрожая предметом, конструктивно схожим с пистолетом, похитил денежные средства. Сумма ущерба составила более 68 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали троих жителей Артема в возрасте 25, 28 и 30 лет.

Полицейскими была установлена причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

Так, в конце ноября 2018 года под угрозой предмета, похожего на ружье, они совершили нападение на букмекерскую контору. В декабре – напали на две микрофинансовые организации. Еще одно преступление совершили на территории города Владивостока.

Возбуждены уголовные дела по статье за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 400 тысяч рублей.

В ходе обыска у одного из подозреваемых был изъят обрез охотничьего ружья, пистолет «Маузер» и боеприпасы. Экспертиза установила, что пистолет и обрез охотничьего ружья не пригодны для стрельбы. Изъятые патроны для использования пригодны. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

В отношении фигурантов уголовных дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование окончено. Уголовные дела направлены для рассмотрения в Артемовский городской суд Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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