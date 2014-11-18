Мошенницу нашли через 15 лет: вердикт вынесен
В краевом центре осуждена местная жительница за совершение мошеннических действий в сфере недвижимости, скрывавшаяся 15 лет, сообщает "Вести: Приморье".
Фрунзенский районный суд г. Владивостока вынес приговор жительнице Владивостока и признал ее виновной по статье за мошенничество.
Согласно Уголовному кодексу РФ ч.ч. 2, 3 ст. 159 гласит, мошенничество - хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в значительных и крупных размерах.
Фигурантка дела, являясь директором и учредителем риэлтерского агентства на рынке недвижимости, заключала договоры, получала деньги, но не исполняла условия данных договоров.
Более десятка граждан стали участниками ее мошеннических действий. Общая сумма, которую похитила мошенница, а это более 34,5 тыс. долларов США, что эквивалентно 1,1 млн рублей по состоянию на 2003 г.
Чтобы уйти от уголовной ответственности за совершенные действия она написала заведомо ложное заявление о хищении денег в размере 35 тыс. долларов США из офиса принадлежащей ей компании.
В 2003 году она скрылась от предварительного следствия и суда. В 2018 году оперативными службами женщину обнаружили Москве по месту проживания дочери. Там ее арестовали и доставили в Приморье.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей 6 лет лишения свободы. Судимости, полученные ранее за аналогичные преступления, по совокупности составили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Судом в полном объеме удовлетворены гражданские иски о возмещении причиненного ущерба. Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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