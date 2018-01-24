Грипп трех вирусов разгуливает по Приморью

Активность трех вирусов гриппа – H1N1, H3N2 и B – отмечена на территории Приморья. Вместе с тем эпидемиологическая ситуация в регионе остается в норме, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ППК.

В краевом управлении Роспотребнадзора называют ситуацию ординарной.

«В настоящее время ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Приморье остается на уровне среднестатистических показателей предыдущих лет», – отмечают в ведомстве.

Подчеркнуто, что ситуация находится на еженедельном контроле специалистов.

«Обращения в лечебные учреждения Приморья с простудными заболеваниями регистрируются ежедневно. В основном – это ОРВИ, из числа вирусов не гриппозной этиологии. У больных выделяют парагрипп, аденовирусы, РС-вирусы, бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы. Также превалирует грипп типа “В”», – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Елена Аббасова.

Она отметила, что также с начала эпидсезона встречаются вирусы гриппа тип H1N1, H3N2, но значительно реже.

В минздраве Приморья напоминают, что при первых симптомах простудных заболеваний пациенту нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]