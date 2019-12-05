«Паллада» миновала остров Пасхи - кругосветка продолжается

Учебное парусное судно «Паллада» продолжает экспедицию по следам российских мореплавателей.

Как сообщили в пресс-службе "Дальрыбвтуза", в начале года фрегат благополучно пересёк южный тропик Козерога, и температура воздуха стала заметно комфортнее, днём на палубе не больше +30°С. Курсантский состав и юнги продолжают планомерно заниматься судовыми работами, посещать учебные занятия, проявлять себя в спорте.

5 января на «Палладе» стартовала летняя курсантская спартакиада, к которой ребята готовились более двух месяцев. Сборные команды ребят от всех трёх мачт соревнуются в умении отжиматься на брусьях и от палубы, подтягивании на перекладине, перетягивании каната и жиме шестнадцатикилаграммовой гири.

«Итоги подведём ко Дню защитника Отечества. Спартакиада многоступенчатая, так как будем выявлять сильнейших на мачте и мачту в целом, а затем сильнейших ребят от учебных заведений и сильнейшее учебное заведение по итогам спартакиады», — рассказал капитан парусника Николай Зорченко.

Спартакиада только началась, а уже есть результат. Соревнования по отжиманию на брусьях выявили сильнейшую команду в этом виде, со значительным отрывом вперёд вышла грот-мачта. У всех команд достаточный потенциал и мотивация: стать победителем на океанских просторах желает каждый.

Днём 7 января фрегат «Паллада» прошёл мимо острова Пасхи под парусами на расстоянии 12 морских миль. Из всех загадочных мест, которые действительно существуют на планете, до сих пор самым таинственным остаётся этот клочок земли вулканического происхождения в Тихом океане. В бинокль экипажу удалось рассмотреть дома островитян и силуэты, похожие на древние статуи «Моаи» — каменные статуи из спрессованного вулканического пепла, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи — Хоту-Мату’а.

Своё название уникальный остров получил после того, как его посетил голландский адмирал Якоб Роггевен в пасхальное воксресенье 1722 года. В 1995 году Национальный парк Рапануи (остров Пасхи) стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В чилийский морской порт Вальпараисо «Паллада» зайдёт уже 28 января.

В свое третье кругосветное плавание фрегат "Паллада" вышел из Владивостока 1 ноября 2019 года. Парусник уже посетил порты Апиа (архипелаг Самоа, Тихий океан), Папеэте (Французская Полинезия).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]