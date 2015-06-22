Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Уссурийске

Таксист из Уссурийска решил не пропускать КАМАЗ и залетел прямо под колеса махины.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ussur.net, в аварии пострадали как водитель «Приуса», так и его пассажир. Произошло это в два часа ночи. Таксист поворачивал налево вне перекрестка и решил, что уступать дорогу КАМАЗу, имевшему приоритет, — лишние хлопоты. «Храбрый» водитель поехал прямо навстречу огромной машине.

Водитель и пассажир легковой машины госпитализированы. У таксиста черепно-мозговая травма, у его пассажира — сотрясение мозга и сильные ушибы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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