Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Уссурийске
Таксист из Уссурийска решил не пропускать КАМАЗ и залетел прямо под колеса махины.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ussur.net, в аварии пострадали как водитель «Приуса», так и его пассажир. Произошло это в два часа ночи. Таксист поворачивал налево вне перекрестка и решил, что уступать дорогу КАМАЗу, имевшему приоритет, — лишние хлопоты. «Храбрый» водитель поехал прямо навстречу огромной машине.
Водитель и пассажир легковой машины госпитализированы. У таксиста черепно-мозговая травма, у его пассажира — сотрясение мозга и сильные ушибы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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