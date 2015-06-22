Новости Происшествия

Сегодня, 16:10
 

Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Уссурийске

Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Уссурийске

Фото: ussur.net

Таксист из Уссурийска решил не пропускать КАМАЗ и залетел прямо под колеса махины.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ussur.net, в аварии пострадали как водитель «Приуса», так и его пассажир. Произошло это в два часа ночи. Таксист поворачивал налево вне перекрестка и решил, что уступать дорогу КАМАЗу, имевшему приоритет, — лишние хлопоты. «Храбрый» водитель поехал прямо навстречу огромной машине.

Водитель и пассажир легковой машины госпитализированы. У таксиста черепно-мозговая травма, у его пассажира — сотрясение мозга и сильные ушибы.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:


Восток 24: Наши вести