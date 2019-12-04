Подросток стал жертвой снюса в Приморье

В Находке от передозировки наркотиками умер 15-летний подросток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdj_slavi.

По словам друзей, юноша употребил снюс.

Точную причину смерти установят экспертиза и следователи.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru