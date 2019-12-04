Подросток стал жертвой снюса в Приморье
В Находке от передозировки наркотиками умер 15-летний подросток, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vdj_slavi.
По словам друзей, юноша употребил снюс.
Точную причину смерти установят экспертиза и следователи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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