16-летний парень пропал в новогоднюю ночь в Приморье
16-летний Сергей Ефременко, проживающий в селе Черниговка Приморского края, под Новый год ушел из КГКУ ЦССУ с. Черниговка и до настоящего времени его местонахождение не известно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".
Приметы: рост около 175 см., среднего телосложения, волосы русые, коротко стрижен, глаза серые.
Был одет: темная куртка, темная вязаная шапка, спортивное трико, темные кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Сергея, просят позвонить по телефонам:
8 (42351) 25 – 7 – 02 , 23 – 4 – 44 - ОМВД России по Черниговскому району или 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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